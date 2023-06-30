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Dünya
AA 30.06.2023 22:08

BM Genel Sekreteri'nden Mali'deki misyonun güvenli tasfiyesi için işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) güvenli bir şekilde geri çekilmesinin sağlanması için Mali yönetimini tam teşekküllü işbirliğine çağırdı.

BM Genel Sekreteri'nden Mali'deki misyonun güvenli tasfiyesi için işbirliği çağrısı
[Fotograf: AA]

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Mali'de 2015'te imzalanan Barış ve Uzlaşı Anlaşması'nın önemini hatırlattığını kaydeden Haq, Genel Sekreter'in MINUSMA geri çekilirken, tarafları, ateşkes anlaşmasına itibar etmeye çağırdığını bildirdi.

Haq, Guterres'in ayrıca, BM misyonunun personel ve varlıklarının Mali'den "düzenli ve güvenli" bir şekilde geri çekilmesinin sağlanması için Mali yönetimine tam teşekküllü bir işbirliği çağrısında bulunduğunu aktardı.

Diğer yandan Guterres'in, geri çekilme sürecini kolaylaştırmak için gerekli mali taahhüdün süresinin ve miktarının önemli ölçüde azaldığından endişe duyduğunu ifade eden Haq, "Bu durum, geri çekilme operasyonunun karmaşıklığını ve risklerini artırır." mesajını verdi.

Haq, Genel Sekreter'in zorlu koşullarda görevine devam eden BM personeline takdirini yinelediğini belirterek, MINUSMA'nın faaliyet gösterdiği süre zarfında hayatını kaybeden 309 personelini de saygıyla andığını ifade etti.

Guterres'in, MINUSMA'yı destekleyen ortaklara da teşekkürlerini ilettiğini aktaran Haq, Genel Sekreter'in, Mali halkının çıkarlarına en iyi nasıl hizmet edileceği hususunda BM Batı Afrika ve Sahel Ofisi (UNOWAS), BM'nin Mali'deki ülke ofisi ve diğer ortaklarla koordinasyon halinde Mali yönetimiyle ile yakın ilişkiler kurmaya devam edeceğinin altını çizdi.

BM Güvenlik Konseyi, Mali hükümetinin, 2013'ten beri sahada olan MINUSMA'nın derhal sonlandırılmasını talep etmesinin ardından bugün, misyonun görev süresinin sona erdirilmesine karar vermişti.

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