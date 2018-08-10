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BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer silahsız dünya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, atom bombası kurbanlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı.

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BM Genel Sekreteri Guterresten nükleer silahsız dünya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Japonya Nagazaki'deki atom bombası kurbanlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda nükleer silahsız bir dünya çağrısında bulunan Guterres, “Nükleer silahsızlanma konusundaki taahhüdün eksikliğini gördüğümüzde, hayatta kalan kurbanların sesini yükseltmek gittikçe daha önemli hale geliyor” dedi.

Guterres, BM'nin nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya ulaşmak için atom bombalı saldırı kurbanlarıyla ortak çaba göstereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Etiketler: nükleer, çağrı, BM, atom bombası
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