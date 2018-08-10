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BM Genel Sekreteri Guterres'ten nükleer silahsız dünya çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, atom bombası kurbanlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda nükleer silahsız bir dünya çağrısı yaptı.

10 Ağustos 2018 Cuma 13:58





