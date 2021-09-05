Guterres, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gine'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yönetimin silah zoruyla devralınmasını şiddetle kınadığını kaydetti.

BM Genel Sekreteri, darbecilerin alıkoyduğu Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Videoda Conde'nin bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" sorusunu yönelttiği, Conde'nin ise cevap vermediği görülmüştü.