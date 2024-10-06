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Dünya
AA 06.10.2024 00:48

BM Genel Sekreteri Guterres'ten '7 Ekim' mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "7 Ekim'de meydana gelen korkunç olaylara odaklanmak gerektiğini" belirterek, bu günden sonra Gazze halkının hayatlarının yıkıldığına ve korkunç acılara maruz kaldıklarına dikkati çekti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten '7 Ekim' mesajı

Guterres, 7 Ekim vesilesiyle bir video mesaj yayınladı.

Uluslararası toplumun bugün "Hamas'ın korkunç faaliyetleri"ni kınaması gerektiğini belirten Guterres, aynı zamanda doğal olarak 7 Ekim'de meydana gelen olaylara odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Guterres, kurbanlar ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

"7 Ekim'in ardından korkunç bir şiddet dalgası boy gösterdi." diyen BM Genel Sekreteri, İsrail'in 7 Ekim'in ardından başlattığı saldırıların Gazze halkının hayatını yıktığını ve korkunç acılara maruz bıraktığını dile getirdi.

Guterres, şimdi de Lübnan halkının acıya maruz bırakıldığını belirterek, "Artık esirleri serbest bırakma, silahları susturma ve bölgeyi saran acıyı durdurma zamanı. Şimdi barış, uluslararası hukuk ve adalet zamanı." dedi.

İsrail, Filistin ve diğer ülkeler için kalıcı çözüm amacıyla çalışmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, ancak bu şekilde bölge ülkelerinin barış, onur ve saygı içinde birlikte yaşayabileceğine dikkati çekti.

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İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail Filistin Devleti Birleşmiş Milletler Antonio Guterres
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