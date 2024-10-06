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Dünya
AA 06.10.2024 00:19

Katil İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik hava saldırıları devam ediyor. Saldırı sonucu bölgeden duman ve alevler yükseldi.

Katil İsrail, Beyrut'un güneyini vurdu
[Fotograf: AA]

Şehrin güneyindeki farklı noktalarda gerçekleşen biri şiddetli çok sayıda patlamanın ardından dumanlar yükselmeye başladı.

Patlamalardan kısa süre önce İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayarak haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, saldırının gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapmadı.

 

⁠İsrail’in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1411 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1411 kişi öldü.

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