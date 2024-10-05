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Dünya
AA 05.10.2024 21:09

Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı durdurulsun" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulundu.

Macron'dan "İsrail'e silah sevkiyatı durdurulsun" çağrısı

France Inter radyosuna konuşan Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Macron, bölgede önceliğin siyasi bir çözüme geri dönmek ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silah sevkiyatını durdurmak olduğunu ifade etti.

Fransa'nın bu kapsamda İsrail'e silah göndermediğini savunan Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini belirtti.

Macron, "Sivil halkı feda ederek terörle mücadele etmiyoruz." ifadesini kullanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın tutumunu dikkate almamasını eleştirdi. Emmanuel Macron, "Sesimiz duyulmuyor ve bu bir hata; bu, İsrail'in gelecekteki güvenliği için de bir hata." dedi.

Macron, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına da değerlendirerek, "Lübnan, yeni bir Gazze olamaz." diye konuştu.

Fransa, İsrail'in savunması için gerekli parçaları göndermeye devam edecek

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın, İsrail'e savunması için gerekli parçaları göndermeyi sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın özellikle İsrail'in "Demir Kubbe" adı verilen savunma sistemi için kullanılan parçaları göndermeye devam edeceği kaydedildi.​​​​​​​

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