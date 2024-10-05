Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.10.2024 17:13

Katil İsrail, Lübnan'daki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesinde bu yana 282 kişiyi öldürdü

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesine Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği 704 saldırıda 282 kişinin hayatını kaybettiği, 777 kişinin yaralandığı bildirildi.

Katil İsrail, Lübnan'daki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesinde bu yana 282 kişiyi öldürdü
[Fotograf: AFP]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek el-Hirmil ve Bekaa bölgesine Ekim 2023'ten bu yana 704 saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde, bu saldırılarda 282 kişinin yaşamını yitirdiği, 777 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan sınırında kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı.

İşgalci İsrail, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine hava saldırısı düzenlemeye başladı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını duyurdu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetim Birimi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 11'e, yaralı sayısının da 9 bin 535'e çıktığı bildirilmişti.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Katil İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:33
KIZILELMA'nın seri üretimi başladı
17:28
Baykar'dan uzay girişimi hamlesi
17:12
Katil İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 çocuk öldü
16:34
Pençe Yıldırım bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi
16:08
Bakan Kurum: 11 ilde 101 bin 254 konut hak sahiplerine teslim edildi
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
Oruç Reis Araştırma Gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçti
FOTO FOKUS
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
Tayvan'ı Krathon Tayfunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ