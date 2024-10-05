Soykırımcı İsrail Gazze'de sivilleri vuruyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırılarda 21 kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde el-Bunna ailesinin evine yapılan saldırıda 5 kişi yıkılan evin enkazından yaralı olarak çıkarıldı.

Abdullah ailesinin evinin enkazından ise 2 ölü, 7 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) bombaladığı başka bir evin enkazından ise 9 kişi yaralı olarak çıkarılarak Endonezya Hastanesine nakledildi.

Gazze'nin orta bölgesinde de Sivil Savunma ekipleri, Nusayrat Mülteci Kampı'nda İsrail tarafından yapılan bombalanmanın ardından Ganim ailesine ait evden bir kişinin cansız bedenini çıkardı.

Katil İsrail'in Gazze soykırımı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 825 Filistinli öldü, 96 bin 910 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.