BM: Gazze'ye yardımları artırmak için havadan yardım indirme dahil her seçenek masada

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Havadan yardım indirmenin zorlukları olduğunu ve ilk seçenek olmadığını kaydeden Dujarric, BM'nin tercihinin kara yoluyla yardım yapmak olduğunu dile getirdi.

Dujarric, yardımları artırmak için daha fazla yol ve giriş noktasının açılmasını talep etti.

Gazze içine daha fazla erişim istediklerini belirten Dujarric, "Havadan yardım indirme tercih ettiğimiz seçenek değil ancak her seçenek masada" dedi.

Dujarric, Gazze'de yardım dağıtımının zorluklarını tekrar değinerek, çatışma devam ederken yardım sağlamanın hem insani yardım çalışanları hem de yardımları alanların hayatını tehdit ettiğini, bu nedenle insani ateşkes çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Gazze'de yardım konvoylarına yönelik hırsızlık ve yağmalama vakalarıyla ilgili bir soruya ise Dujarric, "Bunun temel nedeni insanların aç olması. Kendimi düşünüyorum, aynı durumda olsaydım herhalde ben de gıda dolu bir tır görsem ben de bir şeyler almaya çalışırdım" yanıtını verdi.

Dujarric, Gazze'de koşullar nedeniyle asayişin sağlanamadığına ve hırsızlık vakalarının da gerçekleştiğine işaret etti.