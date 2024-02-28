Açık 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.02.2024 23:16

BM: Gazze'ye yardımları artırmak için havadan yardım indirme dahil her seçenek masada

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye yönelik insani yardımları artırabilmek için havadan yardım indirme sistemi de dahil her seçeneğin masada olduğunu duyurdu.

BM: Gazze'ye yardımları artırmak için havadan yardım indirme dahil her seçenek masada

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Havadan yardım indirmenin zorlukları olduğunu ve ilk seçenek olmadığını kaydeden Dujarric, BM'nin tercihinin kara yoluyla yardım yapmak olduğunu dile getirdi.

Dujarric, yardımları artırmak için daha fazla yol ve giriş noktasının açılmasını talep etti.

Gazze içine daha fazla erişim istediklerini belirten Dujarric, "Havadan yardım indirme tercih ettiğimiz seçenek değil ancak her seçenek masada" dedi.

Dujarric, Gazze'de yardım dağıtımının zorluklarını tekrar değinerek, çatışma devam ederken yardım sağlamanın hem insani yardım çalışanları hem de yardımları alanların hayatını tehdit ettiğini, bu nedenle insani ateşkes çağrısında bulunduklarını ifade etti.

Gazze'de yardım konvoylarına yönelik hırsızlık ve yağmalama vakalarıyla ilgili bir soruya ise Dujarric, "Bunun temel nedeni insanların aç olması. Kendimi düşünüyorum, aynı durumda olsaydım herhalde ben de gıda dolu bir tır görsem ben de bir şeyler almaya çalışırdım" yanıtını verdi.

Dujarric, Gazze'de koşullar nedeniyle asayişin sağlanamadığına ve hırsızlık vakalarının da gerçekleştiğine işaret etti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
Sıradaki Haber
İsrail'in halkı açlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla yardım ulaştırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:02
Ayvalık açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
23:38
Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
00:04
İsrail'in halkı açlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla yardım ulaştırıldı
23:10
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
22:42
Rusya: Transdinyester sakinlerinin korunması önceliğimiz
22:40
Moldova'nın ayrılıkçı bölgesi Rusya'dan yardım istedi
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
FOTO FOKUS
İsrail'in halkı açlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla yardım ulaştırıldı
İsrail'in halkı açlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla yardım ulaştırıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ