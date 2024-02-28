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Dünya
AA 28.02.2024 23:07

İsrail'in halkı açlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla yardım ulaştırıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarıyla halkı açlığa sürüklediği ve insani bir felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla "sınırlı miktarda" gıda yardımı ulaştırıldığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, "Uyruğu belli olmayan uçaklar savaşın başlangıcından bu yana ilk kez kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi civarına onlarca gıda kutuları bıraktı." dedi.

Tanıklar, uçakların Gazze kentinin batısında bulunan Rimal Mahallesindeki Meçhul Asker Parkına ikinci bir yardım indirmesi yaptığını aktardı.

 


 

Filistinli kaynaklar, uçaklardan paraşütlerle atılan yardımların insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi için "oldukça sınırlı" olduğunu söyledi.

Mısır ordusu, dün yaptığı açıklamada, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için yaptığı havadan yardım operasyonuna Katar ve Fransa'nın da katıldığını duyurmuştu.

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