İsrail'in halkı açlığa sürüklediği Gazze'nin kuzeyine ilk kez uçaklarla yardım ulaştırıldı

Görgü tanıkları, "Uyruğu belli olmayan uçaklar savaşın başlangıcından bu yana ilk kez kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine Cibaliya'daki Endonezya Hastanesi civarına onlarca gıda kutuları bıraktı." dedi.

Tanıklar, uçakların Gazze kentinin batısında bulunan Rimal Mahallesindeki Meçhul Asker Parkına ikinci bir yardım indirmesi yaptığını aktardı.

Han Yunus, Refah ve Gazze'nin güney şeridi...



Ürdün'ün Gazze'ye yardım çıkarması bugün de devam etti. Paraşütlerle yardım yağdı. pic.twitter.com/mPz59UB5Tm — TRT HABER (@trthaber) February 27, 2024

Filistinli kaynaklar, uçaklardan paraşütlerle atılan yardımların insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi için "oldukça sınırlı" olduğunu söyledi.

Mısır ordusu, dün yaptığı açıklamada, Mısır, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Gazze'ye yardım ulaştırmak için yaptığı havadan yardım operasyonuna Katar ve Fransa'nın da katıldığını duyurmuştu.