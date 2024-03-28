Çok Bulutlu 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2024 17:20

BM: Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımın alternatifi yok

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımın alternatifinin bulunmadığını belirtti, kaybedecek zaman olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

BM: Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımın alternatifi yok
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) X sosyal medya hesabından, "Acil Uyarı" ifadesiyle paylaşılan mesajda, Gazze'ye tüm girişlerden "güvenli, engelsiz insani yardım" geçişinin çok önemli olduğu vurgulandı.

Mesajda, Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımların götürülmesi gerektiği, bunun alternatifinin olmadığı ifade edildi.

Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü
Gazze'de bir çocuk daha 'açlıktan' öldü

"Kaybedecek zaman yok." uyarısı yapılan mesajda, buna rağmen güvenlik, erişim sorunları ile diğer kısıtlamaların sürdüğüne işaret edildi.

Gazze'de büyük bir insani felaket yaşanıyor

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

UNICEF Sözcüsü: Gazzeli çocuklar kabusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar
UNICEF Sözcüsü: Gazzeli çocuklar kabusun sona ermesi için öldürülmeyi umuyorlar

Başta BM'ye bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:33
Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:27
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:36
Emekli promosyonu protokol ile yükseldi
18:02
Hakkari'de martın sonunda 5 metre karla mücadele sürüyor
17:55
Kayseri'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
17:51
ABD'nin 2023'ün dördüncü çeyreğindeki büyüme oranı belli oldu
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
FOTO FOKUS
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
CHP Bitlis Belediye Başkan adaylığından istifa eden Soyugüzel, AK Parti'ye katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ