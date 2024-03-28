Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.03.2024 16:50

Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı

Türk Kızılayın ramazan yardımları kapsamında Azerbaycan'da 500 aileye ulaştıracağı yardım kolilerinin dağıtımına başlandı.

Türk Kızılay, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı dağıttı
[Fotograf: AA]

Türk Kızılayın hazırladığı gıda paketleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sarılar ile Azerbaycanlı yetkililerin katıldığı törenin ardından Azerbaycan Kızılay gönüllülerinin de katkısıyla ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Sarılar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'la beraber olduğunu, bu birlikteliği sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.

Sarılar, "Türk Kızılay, dünyada yılda yaklaşık 8,8 milyon insana dokunuyor ve bunun da karşılığında 500 milyon dolar harcıyoruz." bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da Türkiye'nin yardımını dost ve kardeş ülkelere ulaştıran Türk Kızılaya teşekkür etti.

Bağcı, Türk Kızılayın devletten yardım almadığını, Türk insanının yardım paralarıyla oluşturulan bütçeyle hareket ettiğini belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu, ramazan sofrasında bir tas çorba da biz olalım anlayışı"

Türk Kızılayın Azerbaycan'a yardımlarının sembolik öneme sahip olduğunu dile getiren Bağcı, "Bu yardımı ramazan sofrasında kardeşin kardeşi hatırlaması olarak değerlendiriyoruz. Bu, ramazan sofrasında bir tas çorba da biz olalım anlayışıdır." dedi.

Bağcı, tören sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türk Kızılay, Türk'ün merhamet eli, iyiliğin temsilidir." diyerek, Türk Kızılay ve Türkiye'nin diğer sivil toplum kuruluşlarının dünyanın her yerinde mazlumların yanında olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu yıl daha ziyade Gazze'ye odaklandıklarını söyleyen Bağcı, "35 bine yakın Müslümanın kanının döküldüğü, ayrım gözetmeksizin sivillerin bombalandığı bir zulmü yaşıyoruz ve bu zulmün karşısında en açık şekilde duran da Türkiye olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden geçici ateşkes kararı çıktı. Bu kararın kalıcı olması için çalışıyoruz. Türkiye, barış ve iki devletli çözüm için Filistin davasının yanında olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bağcı, Türk Kızılayın yedinci gemisinin Gazze'ye doğru yola çıktığını hatırlatarak, "Türkiye, yardımlarını, siyasi ve diplomatik çabalarını sürdürecektir. Biz kardeşlerimizin yanındayız, yanlarında olmaya da devam edeceğiz." dedi.

ETİKETLER
Kızılay Azerbaycan
Sıradaki Haber
BM: Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar son bulmalı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı
16:29
İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 25 Filistinliyi gözaltına aldı
16:20
Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
16:16
Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu
16:12
Bakan Işıkhan: 30 büyükşehir belediyesinin SGK'ya borcunun yüzde 75'i CHP'ye ait
16:05
Aile ve Gençlik Fonu'na 6 bin 299 çift başvurdu
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
Sapanca Gölü'ne sızan yakıtın temizlenmesi için çalışma yürütülüyor
FOTO FOKUS
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve Mersin'de CHP ile iş birliği itirafı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ