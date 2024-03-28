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Dünya
AA 28.03.2024 15:58

BM: Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar son bulmalı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırıları nedeniyle hızla kıtlığa sürüklendiği bildirilen Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

BM: Gazze'ye insani yardım girişine yönelik kısıtlamalar son bulmalı
[Fotograf: AA]

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail saldırıları nedeniyle kıtlık riskiyle karşı karşıya olan Gazze'deki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Paylaşımda, UNRWA'nın gıda konvoylarının, hızla kıtlığa sürüklendiği belirtilen Gazze'nin kuzeyine ulaşmasına bir kez daha engel olunduğu vurgulandı.

Paylaşımda ayrıca BM Avrupa ve Orta Asya Bölgesel İletişim Sorumlusu Jonathan Fowler'in, Gazze'nin kuzeyindeki insani duruma ilişkin açıklamasına yer verildi.

Gazze'nin kuzeyinin bölgedeki kıtlığın merkez üssü olduğunu kaydeden Fowler, gıda malzemelerinin bölgeye acilen girmesi gerektiğinin altını çizdi.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

UNRWA'dan, 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

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