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Dünya
AA 01.08.2025 19:30

BM: Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken 100'den fazla kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.

BM: Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken 100'den fazla kişi öldürüldü

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Gıdaya ulaşmak için hiç kimsenin hayatını riske atmaması gerektiğinin altını çizen Haq, sivillerin her koşulda korunması gerektiğini vurguladı.

Haq, topluma yeterli düzeyde yardımın engelsiz dağıtılması gerektiğine dikkati çekerek, aylardır süren yoksunluğun krizi derinleştirdiği konusunda uyardı.

Bunun için Gazze'ye giden yardımlardaki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Haq, insani yardım çalışanlarının da hızlı ve güvenli bir şekilde görevini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Haq, Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurdu.

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