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Dünya
AA 12.06.2025 21:52

BM, Gazze'de internet ve veri sisteminin çöktüğünü duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze’de internet ve veri hizmetlerinin tamamen çöktüğünü ve bunun insani yardım operasyonları ile acil yardım servislerine ulaşımı felç ettiğini duyurdu.

BM, Gazze'de internet ve veri sisteminin çöktüğünü duyurdu
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Gazze’de görev yapan BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Gazze Şeridi'ndeki yardım operasyonlarını felç eden internet ve veri hizmetlerinin tamamen çöktüğü konusunda bilgilendirildiklerini belirten Haq, "Telekomünikasyon alanında çalışan ortaklarımız, bunun muhtemelen yoğun askeri faaliyetler sırasında Orta ve Güney Gazze'ye hizmet veren son fiber kablo güzergahındaki hasardan kaynaklandığını söylüyor." dedi.

Haq, kesintinin "rutin olmadığına" dikkati çekerek, "Gazze'nin dijital altyapısının tamamen çökmesi, acil servislere ulaşımı, insani yardım koordinasyonunu ve sivillere ulaşan kritik bilgileri etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin bu kesintinin İsrail’in savaş suçlarını gizlemek için hesaplı bir çabası olup olmadığı yönündeki sorusuna da Haq, "Bunun neden gerçekleştiği ve ardındaki mantık hakkında spekülasyon yapmayacağım." yanıtını verdi.

Haq, sözcü olarak olayı ve bunun olumsuz etkilerini aktardığını belirterek, sunulan gerçekler üzerinden analizi medya mensuplarına bıraktıklarını söyledi.

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