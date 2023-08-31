Az Bulutlu 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2023 21:44

BM: Gabon'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz

Birleşmiş Milletler, Gabon'daki darbenin ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini belirterek, taraflara itidalli davranmaları yönünde çağrıda bulundu.

BM: Gabon'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gabon'da devam eden darbeyi sert bir şekilde kınamasına ve temel özgürlüklerin ciddi şekilde ihlal edildiğine yönelik raporların ortasında seçim sonuçlarının açıklanmasından duyulan derin endişeye katıldıklarını kaydetti.

Shamdasani, "Gabon'da uluslararası anlaşma yükümlülüklerine uygun olarak insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün tam olarak korunması ve buna saygı duyulması, tüm aktörlerin itidalli davranması ve şiddetin her biçimini reddetmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Gabon'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah saatlerinde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İzlanda oluklu balina avı yasağını kaldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:05
DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi
22:00
Borrell AB'nin genişlemesine yönelik bir tarih belirlenmesini istedi
21:57
BM Lübnan'daki barış gücü misyonunun süresini uzattı
21:54
Guterres: Yakın gelecekte Ukrayna'da barış mümkün görünmüyor
21:51
İngiltere'den Japonya'ya Fukuşima desteği
21:47
Afrika Birliği Gabon'un üyeliğini askıya aldı
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
Yunanistan'da orman yangınları devam ediyor
FOTO FOKUS
TRT bu yıl da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyuruyor
TRT bu yıl da TEKNOFEST coşkusunu dünyaya duyuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ