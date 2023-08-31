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Dünya
AA 31.08.2023 20:25

Gabon'da geçiş hükümeti lideri 4 Eylül'de yemin edecek

Gabon'da dün başa geçen Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi isimli geçiş hükümetinin lideri General Brice Oligui Nguema, 4 Eylül'de yemin edecek.

Gabon'da geçiş hükümeti lideri 4 Eylül'de yemin edecek
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Gabon'da dün başa geçen Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi'nden (CTRI) yapılan açıklamada, General Nguema'nın "geçiş hükümeti cumhurbaşkanı" sıfatıyla 4 Eylül'de Anayasa Mahkemesi huzurunda yemin edeceği duyuruldu.

Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olan General Nguema, bir önceki Cumhurbaşkanı Omar Bongo'nun öldüğü tarih 2009'a kadar yaverliğini yapmıştı.

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Babası öldükten sonra koltuğu devralan Ali Bongo ile arası açılan Nguema, Gabon'un Rabat ve Dakar Büyükelçiliklerine Askeri Ataşe olarak gönderilerek ülkeden uzaklaştırılmıştı.

2019'dan bu yana Cumhuriyet Muhafızları Komutanı olarak görev yapan Nguema'nın, Bongo ailesiyle hem akrabalığı hem de uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Gabon'da darbe

Orta Afrika ülkesi Gabon'da dün sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

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Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

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