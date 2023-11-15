BM Filistin Özel Raportörü: İsrail işgal ettiği bir bölgede meşru müdafaa hakkı iddia edemez

The Australian gazetesinin haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Avustralya Ulusal Basın Kulübü'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albanese, uluslararası hukuka göre, İsrail'in "hesabı verilmesi gereken savaş suçları" işlediğini vurguladı.

Filistinlilerin en önemli "varoluşsal tehdit" ile karşı karşıya bulunduğunu belirten Albanese, "İsrail, işgal ettiği bir bölgeden kaynaklanan bir tehdide karşı meşru müdafaa hakkının olduğunu iddia edemez." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik "amansız" bombardımanında orantılılığı göz ardı ettiğini dile getiren Albanese, uluslararası toplumu, bu kriz karşısında neredeyse "tamamen felç" olmakla eleştirdi.

İsrail'in "Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyebileceğine" ilişkin oldukça gerçek bir endişenin olduğuna dikkati çeken Albanese, "BM'nin, kuruluşundan bu yana en büyük siyasi ve insani başarısızlığını yaşadığını" kaydetti.

Filistin halkının uzun süredir "topraklarına el koyma ve zorla yerinden etme gibi şiddet içeren bir yapıya" maruz kaldığını belirten Albanese, "7 Ekim'den önce de savaş suçları işleniyordu. Yaygın ve sistematik olduğunda bu sadece bir savaş suçu değil, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur." diye konuştu.

Albanese, "1967'den bu yana İsrail, işgal altındaki Filistin topraklarında başlı başına bir savaş suçu olan 300 koloni inşa etti." ifadesini kullandı.