Parçalı Bulutlu -0.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2025 16:32

BM: Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Celine Schmitt, Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü söyledi.

BM: Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci geri döndü
[Fotograf: AA]

Schmitt, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

"8 Aralık 2024'te Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana yaklaşık 400 bin Suriyeli mülteci, komşu ülkelerden geri döndü." bilgisini paylaşan Schmitt, bu süreçte ülke içinde yerinden edilmiş 1 milyondan fazla kişinin de evlerine döndüğünü kaydetti.

Schmitt, "Yaz dönemi, gönüllü geri dönüşler için kritik bir an ve kaçırılmaması gereken bir fırsat penceresi olacak ancak bu geri dönüşleri başarılı ve sürdürülebilir kılmak için Suriyelilerin barınma, geçim kaynakları, koruma ve hukuki yardım konularında desteğe ihtiyaçları olacak." dedi.

Schmitt, geri dönüşlerin bazı riskler barındırdığını belirterek, yeterli finansman sağlanmadığı takdirde bu yıl için öngörülen 1,5 milyon kişinin geri dönemeyebileceğini ve dönenlerin yeniden yerinden edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Suriye'ye yönelik insani yardım aktörlerine desteğin istikrar için önemli olduğunu vurgulayan Schmitt, "BMMYK'nin karşı karşıya olduğu ciddi fon kesintileri milyonlarca hayatı riske atıyor. Suriye'de yaklaşık 16,7 milyon kişi (nüfusun yaklaşık yüzde 90'ı), bir tür insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 7,4 milyondan fazla Suriyeli, hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda." dedi.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Suriye
Sıradaki Haber
İsviçre'nin Die Weltwoche dergisinden "Büyük Erdoğan" makalesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Bahçeli: Terörsüz Türkiye vuslatının şafağı sökmelidir
17:45
Bakan Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Omuraliev ile görüştü
17:41
AB, ABD ile tarifeleri görüşmeye gidiyor
17:39
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani: Cumhurbaşkanı Erdoğan, haklı davamızın güçlü bir savunucusudur
17:30
'Maraş fıstık ezmesi' tescillendi
17:31
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de durum daha da kötüye gitmiş görünüyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
Gazze'deki çöp yığınları Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Başkentte kar yağışı başladı
Başkentte kar yağışı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ