Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Doha'da Terörle Mücadele Ofisi açacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Katar ve Birleşmiş Milletler, terörle mücadele programı kapsamında Doha'da 3 ay içinde ofis kurulması amacıyla anlaşma imzaladı.
Katar haber ajansının (QNA) haberine göre, ofisin terörle mücadele konusunda küresel çapta parlamentoların faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.
Katar'ın başkentinde kurulacak Terörle Mücadele Ofisinin 3 içinde açılması planlanıyor.
Anlaşma, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah bin Zeyd Al Mahmud ile BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Ivanovich Voronkov arasında çevrim içi ortamda imzalandı.
Etiketler: Katar Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele
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