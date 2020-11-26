Katar haber ajansının (QNA) haberine göre, ofisin terörle mücadele konusunda küresel çapta parlamentoların faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Katar'ın başkentinde kurulacak Terörle Mücadele Ofisinin 3 içinde açılması planlanıyor.

Anlaşma, Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed bin Abdullah bin Zeyd Al Mahmud ile BM Terörle Mücadele Ofisi Başkanı Vladimir Ivanovich Voronkov arasında çevrim içi ortamda imzalandı.