Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bir günde 384 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 16 bin 282 yeni vaka görüldü. Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13 oldu.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 50 bin 618'e ulaştı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 282 artışla 2 milyon 170 bin 97'ye çıktı.
Hastanelerde 4 bin 148'u yoğun bakımda olmak üzere 29 bin 972 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1873 artışla 156 bin 552'ye yükseldi.
Ülkede COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 13 oldu.
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