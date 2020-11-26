Kabinenin COVID-19 Tedbirlerinden Sorumlu Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, yeni yıl tatilinden önce yoğun seyahat trafiğine karşı gerekli önlemlerin derhal alınmasını söyledi.

Salgın yayılım hızının durdurulması gerektiğine dikkati çeken Nişimura, tatili öncesinde salgının yayılım hızının önlenememesi halinde OHAL uygulamasının beklenebileceğini belirtti.

Aralık ayının son haftasına dek kritik sürece girildiğini dile getiren Nişimura, “Gelecek 3 hafta kritik, belki de en önemli 3 hafta. Salgının yayılmasını durdurup durdurmayacağımızı ortaya koyacak. Süreç ilerlerse OHAL gündeme gelebilir." dedi.

[Fotoğraf: AFP]

Tokyo'da restoran ve barlara saat kısıtlaması

Tokyo Valisi Koike Yuriko, COVID-19 vakalarının başkentte yeniden artış trendi göstermesinin ardından kısa dönem tedbirler uygulanacağını söyledi.

Vali Koike, başkent metropolünde COVID-19 vakaları ile virüs sebebiyle yoğun bakım ünitelerinde yatan ağır hasta sayısının ciddi seviyede arttığını söyledi.

Koike, "Oran hızlıca yükseliyor. Ağır hasta oranının artışını önlemek ve sağlık sisteminin çöküşünü önlemek katı tedbirler uygulamak durumundayız" dedi.

Önceliğin insan hayatını korumayı ve sağlık tesislerinin kapasitelerine ulaşmalarının önüne geçmeyi amaçladığını belirten Koike, başkent halkına gerek görülmedikçe dışarı çıkmamaları, çıktıkları takdirde antivirüs önlemlerini almaları tavsiyesinde bulundu.

Tedbirler kapsamında Tokyo Metropol Valiliği, hafta sonundan itibaren 23 idari bölgede 20 gün süreyle restoran, bar ve karaoke salonlarının en geç 22.00'de kapatılmasını istedi.

OHAL kaldırılmıştı

Talebe karşılık veren işletmeler 400 bin yen (3 bin 800 dolar) yardım ödeneği alacak. Valiliğin bu talebi, nisandan beri Tokyo’daki işletmelere yönelik 3. erken kapanma talebi olarak kayıtlara geçti.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke geneline yaygınlaştırılan olağan üstü hal (OHAL), kademeli olarak mayıs sona ermeden kaldırılmıştı.