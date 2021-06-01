Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya Ofisi konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, başkent Trablus'un yaklaşık 130 kilometre batısında bulunan Zuvara kenti sahilinde geçen hafta yaşanan trajediyle ilgili "Biri 6 aylık, biri 3 yaşında olmak üzere 3 çocuğun cansız bedenlerinin bulunduğunu doğrulamaktan üzüntü duyuyoruz" denildi.

Güvenlik ve daha iyi bir yaşam arayışıyla ölümcül göç yollarında çok sayıda çocuğun gereksiz yere hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Libya'dan Akdeniz'e açılan çocukların güvenliğini korumak için her düzeyde acil eyleme geçilmesi ve deniz geçişine daha güvenli alternatifler sağlamak için toplu çaba gösterilmesi" çağrısı yapıldı.

Düzensiz göçmenler arasındaki çocuk sayısı yüzde 91 arttı

Bu yıl içinde şimdiye kadar aralarında çocukların da bulunduğu en az 632 düzensiz göçmenin, Akdeniz'deki deniz kazalarında boğularak hayatını kaybetmesinin "korkunç" olduğu vurgulandı.

Yine bu yıl 483'ü çocuk olmak üzere 9 bin 659'un üzerinde düzensiz göçmenin Akdeniz'de yakalanarak Libya'ya geri gönderildiği ifade edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler arasındaki çocuk sayısının 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 91 arttığı ve bu artışın ciddi riskler barındırdığı kaydedildi.

Libya'da çocukların cansız bedenleri kıyıya vurdu

Libya açıklarında 27 Mayıs'ta aralarında biri bebek 2 çocuğun olduğu en az 6 göçmenin cansız bedeni kıyıya vurmuştu.

Yetkililer, göçmenlere ait olduğu düşünülen cansız bedenlerin en az 2 gün boyunca sahilde kaldığını, kıyıya vurmadan önce de günlerce denizde beklemiş olabileceğini açıklamıştı.

Libya üzerinden lastik botlarla Akdeniz'e açılan Afrikalı düzensiz göçmenlere ait oldukları belirtilen ancak kimlikleri tespit edilemeyen cansız bedenler kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.

Libya düzensiz göçmenler için önemli geçiş noktası

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

BM yetkililerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu üyeleri ve insan hakları aktivistleri, Orta Akdeniz rotası boyunca yaşanan acıların ve ölümlerin büyük bir kısmının önlenebilir olduğunun sık sık altını çiziyor.

Göçmenlere yönelik "geri itme" politikası uygulanması, acil durum çağrılarına cevap verilmemesi ve kurtarma çabalarının engellenmesi nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin de bu göçmen ölümlerinde sorumluluğu bulunduğuna dikkati çekiliyor.