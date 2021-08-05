Haber Giriş: 5 Ağustos 2021 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM, Afganistan'daki çatışmalardan endişeli
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Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın güneyindeki Leşkergah'da on binlerce kişinin çatışmalar arasında sıkışıp kalmış olmasından derin endişe duyduklarını açıkladı.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Taliban'ın askeri ilerleyişi sonrası Afganistan'da artan şiddet olaylarının endişe verici olduğunu söyledi.
Helmand ve Kandahar'da sivil kayıplarının arttığını ve hastaneler dahil altyapının zarar gördüğünü belirten Dujarric, Afganistan'ın güneyindeki Leşkergah'da ise on binlerce kişinin çatışmalar arasında sıkışıp kalmış olmasından derin kaygı duyduklarını ifade etti.
Dujarric, bu yılın başından beri 360 bin, 2012'den beri ise yaklaşık 5 milyon kişinin Afganistan'da zorla yerinden edildiğine dikkati çekti.
Afganistan'daki taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yapan Dujarric, uluslararası topluma da Afganistan için 1,3 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.
Etiketler: Afganistan Birleşmiş Milletler
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