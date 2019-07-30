Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne sunduğu yıllık rapora göre, 2018 yılında dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmalar yüzünden 12 bin çocuk öldü ya da yaralandı.

Silahlı çatışmalarda en çok hayatını kaybeden ve istismara uğrayan çocukların, Afganistan, Filistin, Suriye ve Yemen'de olduğu açıklandı.

Çocuk ölümlerinin en fazla olduğu ülke Afganistan

Rapora göre 2018'de çocuk ölümlerinin en fazla olduğu ülke Afganistan.

Ülkedeki sivil ölümlerinin yüzde 28'i çocuklardan oluşuyor.

Afganistan'daki BM yardım misyonu da yayımladığı raporda ülkedeki sivil ölümlerine dikkat çekti. Rapora göre sivil ölümlerinin en büyük sorumlusu Afgan ve Amerikan güçleri.

Yine rapora göre, 2019'un ilk 6 ayında Afganistan'da 3 bin 812 sivil öldü ya da yaralandı.

BM, Afgan ve Amerikan güçlerinin 2019'da düzenlediği hava saldırıları ve gece operasyonlarında 717 Afgan sivilin hayatını kaybettiğini, 680'inin ise yaralandığını açıkladı.

Taliban ve diğer terör gruplarının saldırılarında ise 531 Afgan sivil can verdi, bin 437 sivil yaralandı.

Kaynak: TRT Haber