Dünya
AA 29.05.2026 12:27

Blue Origin'in New Glenn roketi, test sırasında patladı

Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketi, Florida eyaletinde gerçekleştirilen motor ateşleme testi sırasında infilak etti.

Blue Origin'in New Glenn roketi, test sırasında patladı

Blue Origin'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, gelecek hafta planlanan misyon öncesinde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde yapılan motor ateşleme testi sırasında New Glenn roketinin patladığı aktarıldı.

Bezos da X'teki açıklamasında, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayın ardından gerekli onarımların yapılacağını ve uçuş faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.

Yetkililer, patlamada yaralanan olmadığını, çevreye yayılan duman ve gazlar nedeniyle kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığını bildirdi.

New Glenn roketi, 19 Nisan'daki görevinde, yeterli itkiyi sağlayamadığı için taşıdığı uyduyu doğru yörüngeye yerleştirememişti. Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından inceleme başlatılmıştı.

