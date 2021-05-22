Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Blinken'ın İsrail ve Filistin ziyareti çarşamba günü başlayacak
[Fotoğraf: Reuters]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin meselesini görüşmek üzere bölgeye gidecek. Çarşamba günü başlayacak iki günlük ziyarette hem İsrail hem de Filistin yönetimi ile görüşecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye gideceğini duyurmuş ancak ayrıntılı bilgi vermemişti.
Reuters haber ajansı, bir kaynağa dayandırdığı haberinde Blinken'ın ziyaretinin çarşamba günü başlayacağını yazdı.
Haberde, iki gün sürecek ziyarette Blinken'ın hem İsrail hem de Filistin tarafı ile görüşeceği vurgulandı.
Mahmud Abbas-Blinken görüşmesi
Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonla da görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine ve zarar gören şehrin yeniden inşasına katkı vereceklerini söyledi.
Etiketler: ABD Batı Şeria Filistin Devleti Gazze İsrail Kudüs
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