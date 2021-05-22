ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bölgeye gideceğini duyurmuş ancak ayrıntılı bilgi vermemişti.

Reuters haber ajansı, bir kaynağa dayandırdığı haberinde Blinken'ın ziyaretinin çarşamba günü başlayacağını yazdı.

Haberde, iki gün sürecek ziyarette Blinken'ın hem İsrail hem de Filistin tarafı ile görüşeceği vurgulandı.

Mahmud Abbas-Blinken görüşmesi

Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonla da görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Blinken, Gazze'ye insani yardım gönderilmesine ve zarar gören şehrin yeniden inşasına katkı vereceklerini söyledi.