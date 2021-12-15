Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken'ın Güneydoğu Asya ziyaretinde koronavirüs alarmı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in kendisini takip eden bir gazetecinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Güneydoğu Asya ziyaretini yarıda kestiği açıklandı.
CNN'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ziyaretine eşlik eden 12 kişilik basın ekibinden bir kişide COVID-19'a rastlandığı açıklandı.
Dışişleri Bakanı'nın bu nedenle ABD'ye döneceği ifade edildi.
Açıklamada, Blinken ve ekibinin dün Malezya'ya inişlerinin ardından yapılan COVID-19 testlerinin ise negatif çıktığı
Tayland'ı da ziyaret edecekti
Blinken’ın Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında yarın Tayland'ı ziyaret etmesi öngörülüyordu.
Blinken, 13 Aralık'ta başladığı ziyaretleri kapsamında ilk olarak Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya gelmiş, bugün de Malezya'da Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile görüşmüştü.
Etiketler: ABD Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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