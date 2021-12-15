Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de bir araya geldi.

Vladimir Zelenskiy, Almanya ve Fransa'ya, Rusya'nın askeri tehdidi karşısındaki destekleri ve Normandiya formatı görüşmeleri kapsamındaki çabaları için teşekkür etti.

"Rus birliklerinin çekilmesini bekliyorum"

Ukrayna'nın krizin diplomatik yollarla çözümüne bağlı olduğunu ve diğer taraflara saldırgan niyetlerinin olmadığını belirten Zelenskiy, "Bir an önce Rus birlik ve silahlarının Ukrayna sınırlarından çekilmesini bekliyorum. Süregelen diplomatik çabalara rağmen hala sınırlarımızın yakınlarındalar" dedi.

Paris'te alınan kararların uygulanması konusunda uzlaşıldı

Taraflar, Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaların devamı ve bu kapsamda 2019'da Paris'te gerçekleşen zirvede alınan kararların uygulanmasının gerektiği konusunda uzlaştı.

Donbas'taki durumun istikrara kavuşması için ellerinden geleni yapma konusunda anlaşan liderler, Rus tarafını Normandiya formatı kapsamındaki çalışmaları sürdürmeye çağırdı.