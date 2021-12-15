Şinhua ajansının haberine göre, borsadaki karbon ticareti hacmi 102. işlem günü sonunda 107 milyon tona, işlemlerin toplam parasal değeri ise 4,43 milyar yuana (695 milyon dolar) ulaştı.

Ekimde ortalama 2,64 milyon ton olan günlük işlem tutarı dün 14,88 milyon tona ulaşarak rekor kırdı.

Çin yükümlülüklerini takas ediyor

En fazla karbon salımına yol açan ülke konumundaki Çin, yükümlülüklerinin takas edilmesi yoluyla karbon salımını azaltma hedefi doğrultusunda Şanghay Çevre ve Enerji Borsası'nı 16 Temmuz'da faaliyete geçirmişti.