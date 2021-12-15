Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, hava yollarını salgının etkilerinden korumak için slot kurallarının gevşetilmesi uygulamasının süresinin uzatıldığını açıkladı.

AB ülkelerinde slotun en az yüzde 80'ini kullanmaya yönelik normal kurallar, 29 Ekim 2022'ye kadar uygulanmayacak.

Söz konusu tarihe kadar geçmişten gelen haklarının korunması için slotların yüzde 64'ünün kullanılması yeterli olacak.

Böylece havalimanı kapasitelerinin verimli kullanılması sağlanacak.

Düşük slot kullanımı kararı

Havalimanı işletmecisi veya ilgili sivil havacılık otoritesi tarafından uçuş yapan hava yolu şirketine tahsis edilen izne slot adı veriliyor.

Salgının başlangıcında hava yolu firmaları slot kaybetmemek için boş olarak uçuşlarını sürdürüyordu.

AB, sıkıntı yaşayan hava yolu şirketlerini rahatlatmak için bu kuralları askıya almış, daha sonra da düşük slot kullanım oranı uygulamaya başlamıştı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (Eurocontrol), hava trafiğinin 2022'de salgın öncesindeki seviyelerin yüzde 89'una ulaşacağını öngörüyor.