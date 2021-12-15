Mali'nin Tumbuktu kentindeki 150 Fransız askerinin ayrılmasının ardından,

üsteki Fransız bayrağı indirilerek yerine Mali bayrağı asıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temmuz ayında yaptığı açıklamada Mali'nin kuzeyindeki askeri üsleri 2021 sonunda kapatmaya başlayacaklarını duyurmuştu.



Bu plan çerçevesinde Fransa ilk olarak Tessalit (TESALİ) kentindeki askeri üssünü Mali ordusuna teslim etti.

Sahel’deki askeri varlığı sürecek



Daha sonra Kidal kentindeki askeri üssünü boşaltarak Mali yönetimine devretti.

Mali’deki üslerini kapatan Fransa’nın Sahel’deki askeri varlığı bir müddet daha devam edecek.



Fransa, 2014'te başlayan Barkhane (BARKAN) operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 binin üzerinde asker konuşlandırmıştı.