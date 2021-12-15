Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken: F-35 ve İHA konusunda BAE ile ilerlemeye hazırız
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, F-35 savaş uçaklarının ve insansız hava araçlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışında ilerleme kaydetmeye hazır olduğunu ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ve Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da basın toplantısı düzenledi.
F-35'ler ve insansız hava araçlarının (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satış anlaşmasıyla ilgili bir soruya Blinken, BAE'nin anlaşmayı sürdürmek istediği sürece bu iki konuda da ilerleme kaydetmeye hazır oldukları yanıtını verdi.
"Örneğin, İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğüne olan bağlılığımızın sağlandığından emin olmak istedik. Bu yüzden BAE de dahil olmak üzere bölgedeki diğer ortaklara satılan veya aktarılan tüm teknolojilerin tam bir incelemesini yapabileceğimizden emin olmak istedik."
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