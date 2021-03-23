Anthony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bakan olarak ilk kez geldiği NATO karargahında, ülkesinin ve NATO'nun Türkiye ile ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

"Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz." diye Blinken, Türkiye'yi "yakın tutmanın" hem ABD'nin hem de NATO'nun çıkarına olduğunu söyledi.

ABD'li bakan, bunun yanında, "Ankara ile aramızda farklılıklar olduğu sır değil" ifadesini kullandı.

"İttifakı yeniden canlandırmak istiyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile açıklama yapan Blinken ayrıca, "Bugün buraya ABD'nin ittifaka sarsılmaz bağlılığını bildirmek için geldim." diye konuştu.

Blinken, "Geçmişte olduğu gibi bugünün tehditlerine de güçlü ve etkili olduğu için ittifakı yeniden canlandırmak istiyoruz." dedi.