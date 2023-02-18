Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın da yer aldığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.