Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih'te bir araya geldi
[Fotograf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Münih'te üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ve Paşinyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bir araya geldi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın da yer aldığı görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: ABD Azerbaycan Ermenistan
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