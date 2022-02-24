Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:29Son Güncelleme: Kaynak: CNN International
Bitcoin’de Ukrayna-Rusya depremiyle sert düşüş
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahale başlatacağını açıklamasının ardından Bitcoin fiyatı Perşembe günü erken saatlerde 35 bin doların altına düştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki iki tartışmalı bölge Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdı. Bu karar kripto para piyasalarında sert düşüşe neden oldu.
Bitcoin, yüzde 8 gerileyerek 34 bin 969 dolara indi.
Değerli kripto para birimi hafta sonu 40 bin doların altına düştü ve Ukrayna krizi yoğunlaştıkça düşmeye devam etti.
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