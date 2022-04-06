Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 24 Şubat-5 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 4 milyon 278 bin 789 kişi komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 490 bin 447), Romanya'ya (654 bin 825), Moldova'ya (399 bin 039), Macaristan'a (398 bin 932) ve Slovakya'ya (302 bin 417) geçiş yapıldı; Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 21-23 Şubat'ta 113 bin kişi Rusya'ya geçti.

Ukrayna'dan komşu ülkelere gidenlerden yüz binlercesinin buralardan da diğer Avrupa ülkelerine geçtiği biliniyor.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de Ukrayna içinde 7,1 milyon sivilin yerinden edildiğini açıklamıştı.

En az 1563 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 24 Şubat-5 Nisan'da en az 1563 sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 213 sivilin yaralandığını açıkladı.

Sivil ölü ve yaralı sayısının tespit edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre, sivil kayıpların çoğu, ağır topçu ve çok namlulu roketatar sistemlerinden yapılan bombardımanlar ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş bir etki alanına sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklanıyor.

BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı çok daha fazla.