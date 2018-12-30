BAE resmi haber ajansı WAM, Resü'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde, kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştüğünü duyurmuştu. O anların amatör kamera görüntüleri yayınlandı.
Kaynak: DHA
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) dün düşen, pilot ve mürettebatın hayatını kaybettiği kaza, amatör kameraya yansıdı.
BAE resmi haber ajansı WAM, Resü'l-Hayme Emirliği'nde bulunan Jais Dağı bölgesinde, kurtarma faaliyeti esnasında bir helikopter düştüğünü duyurmuştu. O anların amatör kamera görüntüleri yayınlandı.
Kaynak: DHA