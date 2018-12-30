Dünya
Somali'de 30 Eş-Şebab militanı etkisiz hale getirildi
30 Aralık 2018 Pazar 13:30 - Son Güncelleme 30 Aralık 2018 Pazar 13:33
Somali ordusunun, terör örgütü Eş-Şebab’ın kontrol ettiği Jilib kentine düzenlediği operasyonda, yaklaşık 30 teröristi etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Somali ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetleri, Orta Cubba bölgesinin Jilib kentinde örgütün eğitim merkezine operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında 4 örgüt elebaşının da olduğu yaklaşık 30 Eş-Şebab üyesi öldürüldü.
Kaynak: AA
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