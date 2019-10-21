BAE Kızılayı görevlisi Yasir Yafii, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, Aden ve çevre kentlerdeki faaliyetlerini durdurduklarını belirtti.

Yafii, bir sağlık kurumunun ayrılmasının bölgedeki hastaneler ve sağlık merkezlerinde büyük boşluk oluşturacağını ifade etti.

Arap koalisyonu ortaklarından BAE'ye bağlı birlikler Aden ve çevresinden çekilmeye başlarken, askeri kaynaklar, Aden'in batısında Bureyka kentindeki Arap koalisyon güçleri merkezinin Suudi Arabistan kuvvetlerine teslim edileceğini kaydediyor.

İran destekli Husilere karşı mücadele etmesi beklenen BAE'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile ona bağlı güçleri desteklemesi ve Yemen'in bölünmesi yönünde adımlar atması Yemenli yetkililerin tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA