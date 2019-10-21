Şili basınında yer alan habere göre, ülkenin başkenti Santiago yakınlarında bulunan Renca bölgesinde yağmalanan bir giyim fabrikasında çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde de başkent Santiago'nun San Bernardo bölgesinde yağmalanan bir süpermarkette çıkan yangın sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

"Acil durum" ilan edilen bölgeler artıyor

Metro ücretine yapılan zamma karşı başlayan ancak hükümetin geri adım atmasına rağmen durulmayan gösteriler nedeniyle ülkede "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelerin sayısı artıyor.

Başkenti de içine alan 7 milyondan fazla kişinin yaşadığı Metropolitan Bölgesi, Valparaiso Bölgesi, Concepcion Eyaleti, Rencagua, Coquimbo ve La Serena şehirlerinin ardından Antofagasta'da da "acil durum" ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Gösteriler nedeniyle bazı bölgelerde pazartesi için okulların tatil edildiği, Santiago Havalimanı'nda gün içinde yüze yakın uçuşun iptal edildiği ve binlerce kişinin havalimanında kaldığı bildirildi.

Şili'de zam karşıtı protestolar

Santiago'nun en önemli ulaşım aracı metroya, belirli saatler arasında uygulanmak üzere yüzde 4 zam yapılmasına karşı; hafta başında metroda "turnikeden atlama" şeklinde başlayan protestolar, güvenlik güçlerinin, turnikeden atlayan ve ücret ödemeden geçenleri güç kullanarak çıkarmasıyla şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bazı metro duraklarındaki turnikeleri ve camları kıran göstericilere polis göz yaşartıcı gazla müdahale etmiş, Santiago'nun bazı bölgelerinde polisle göstericiler arasında arbede yaşanmıştı.

Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, gösterilerin şiddetlenerek devam etmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde "acil durum" ilan etmiş ve bu bölgelerin güvenliğini orduya teslim etmişti.

Hükümetin metro ücretine yapılan zammın geri alınmayacağına dair ilk açıklamasının ardından yağmalama ve yangın çıkarma olaylarına dönüşen şiddetli protestoların önü alınamamıştı. Devlet Başkanı Pinera'nın, geri adım atarak zammın askıya alınması için gerekli yasa tasarısının Kongre'ye gönderildiğini açıklamasına rağmen gösteriler durulmamıştı.

Wallmart süpermarket zincirince, sosyal medyadan yapılan açıklamada, 60'dan fazla şubesinin yağmalamaya maruz kaldığı duyurulmuş ve sosyal medyadaki görüntülerde, birçok alışveriş merkezinin, marketlerin ve çeşitli iş yerlerinin yağmalandığı ve yakıldığı görülmüştü.

Ülkenin önde gelen basın organlarından El Mercurio gazetesinin, "acil durum" ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Valparaiso'daki binasına da saldırıldığı ve yangın çıktığı bildirilmişti.

Nüfusu 18 milyonu aşan Şili'yi savaş alanına çeviren ve bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getiren gösterilerde ülke çapında yaklaşık 1000 kişi gözaltına alınmış, 78 metro istasyonuna yönelik saldırılar düzenlenmiş ve 3 vagonla 6 otobüs ateşe verilmişti.

Şiddetli gösterilere ve yağmalara sahne olan Şili'de, Diktatör Augusto Pinochet'nin 1990'da devrilmesinden bu yana doğal afet harici ilk kez "acil durum" ilan edilerek, güvenliğin orduya teslim edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA