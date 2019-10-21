Dünya
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde otobüs uçuruma yuvarlandı: 22 ölü21 Ekim 2019 Pazartesi 00:44 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 00:43
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) otobüsün uçuruma düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti.
Yerel basındaki haberlere göre, başkent Kinşasa'dan ülkenin batısındaki Matadi kentine giden otobüs, Mbanza-Ngungu mevkisinde dağ yolundan inerken freninin patlaması sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Yüzden fazla yolcunun bulunduğu otobüs o anda alev aldı. Kazada 22 kişi öldü, çok sayıda kişi ağır yaralandı.
Yaralılar, yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Kongo Demokratik Cumhuriyeti otobüs