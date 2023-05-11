Birçok ülkeden Tunus'un Cerbe Adası'ndaki saldırıya kınama

Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin terörün her türlüsünü reddettiği" vurgulanarak, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, Tunus halkına ve hükümetine taziye sunuldu, yaralılara acil şifalar dilendi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anne-Claire Legendre "France 24" internet sitesine yaptığı açıklamada, ülkesinin Cerbe Adası'ndaki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Saldırıyı "çirkin bir eylem" olarak nitelendiren Legendre, "2002'de aynı sinagogda 21 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını acı bir şekilde anımsatıyor." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tunus halkına başsağlığı diliyor ve Tunus güvenlik güçlerinin hızla harekete geçmesini takdir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Almanya'nın Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın kendilerini dehşete düşürdüğü ve derin bir üzüntü yaşattığı belirtilerek, bu saldırıyı olabilecek en güçlü şekilde kınadıkları aktarıldı.

Ülke içinden açıklamalar ve kınamalar

Tunus Dışişleri Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "(Yahudilerin) yıllık hac mevsimi sırasında dün meydana gelen iğrenç ve korkak saldırı, yalnızca ülkenin birliğini ve direnişini sürdürme kararlılığını güçlendirmeye yol açacaktır." denildi.

Açıklamada, "bu alçakça saldırıdaki sorumluların belirlenmesi için soruşturma yürütüldüğü" vurgulandı.

Halk Hareketi ise "ülkenin istikrarını baltalamayı, özellikle turizmle ilgili olumsuz ve ürkütücü mesajlar göndermeyi amaçlayan" her türlü terör eylemini şiddetle kınadığını duyurdu.

"Tunus'ta terör tehdidinin hala devam ettiğine" dikkati çeken Hareket, tüm vatandaşları "daha fazla birlik olmaya, söylentiler ve yanlış haberlere kapılmaktan kaçınmaya" çağırdı.

Tunus'taki Nahda Hareketi de "korkakça" olarak nitelendirdiği saldırıyı "şiddetin, terörizmin ve nefretin her türlü tezahürünün reddedildiğini" vurgulayarak kınadı.

Nahda Hareketi, "bu iğrenç suçun oluşum şartlarını ortaya çıkarmak için gerekli soruşturmaların hızlandırılması" çağrısında bulundu.

Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında 9 Mayıs’ta akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ziyaretçi 2’si polis olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4’ü polis 8 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik görevlisi olan saldırgan polis tarafından çatışma sonucu öldürülmüştü.

Cerbe Adası'ndaki sinagoga 2002'de de saldırı düzenlenmişti

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" olarak da biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.

Garibe Sinagogu'na 11 Nisan 2002'de düzenlenen likit gaz yüklü kamyonlu terör saldırısında çoğu Alman turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.