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Dünya
DHA 30.09.2023 11:20

Bir deniz aslanı, Central Park’taki su baskınında kaçtı

ABD’nin New York kenti ve çevresinde yoğun yağışlar sonucu Manhattan’daki Central Park’ı su bastı. Park’taki hayvanat bahçesinde bulunan deniz aslanı yaşam alanından kaçtı.

Bir deniz aslanı, Central Park’taki su baskınında kaçtı
[Fotograf: DHA]

ABD’nin New York eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu New York kenti ve çevresindeki bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Ulaşımın felce uğradığı kentte, birçok metro istasyonunu su bastı.

Manhattan’da bulunan Central Park’ta sular yükseldi ve su baskınları Park'ın içindeki hayvanat bahçesini etkiledi.

Yetkililer, suların yükselmesiyle deniz aslanlarından bir tanesinin kısa bir süreliğine yaşam alanından kaçtığını ancak geri döndüğünü doğruladı.

Hayvanat bahçesinden sorumlu Jim Breheny olayla ilgili “Deniz aslanı Sally, hayvanat bahçesinin içinde sular altında kalan plazayı kısa bir süre keşfettikten sonra yaşam alanına geri döndü, sel suları çekildi ve hayvanat bahçesinde her şey yolunda, deniz aslanlarımız yaşam alanlarında güvendeler” açıklamasını yaptı.

 


 

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"Yağmur henüz bitmedi"

OHAL ilan eden New York Valisi Kathy Hochul, dün yağışların devam edeceğini belirterek “Yağmur henüz bitmedi. Su basmış caddelerde seyahat etmek son derece tehlikelidir. Yağmur gün boyunca şehir merkezindeki bölgeleri etkilemeye devam ettiğinden, bu koşullarda yürümeye, bisiklet sürmeye veya araba kullanmaya kalkışmayın” uyarısında bulundu.

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