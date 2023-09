Bir deniz aslanı, Central Park’taki su baskınında kaçtı

ABD’nin New York eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu New York kenti ve çevresindeki bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi.

Ulaşımın felce uğradığı kentte, birçok metro istasyonunu su bastı.

Manhattan’da bulunan Central Park’ta sular yükseldi ve su baskınları Park'ın içindeki hayvanat bahçesini etkiledi.

Yetkililer, suların yükselmesiyle deniz aslanlarından bir tanesinin kısa bir süreliğine yaşam alanından kaçtığını ancak geri döndüğünü doğruladı.

Hayvanat bahçesinden sorumlu Jim Breheny olayla ilgili “Deniz aslanı Sally, hayvanat bahçesinin içinde sular altında kalan plazayı kısa bir süre keşfettikten sonra yaşam alanına geri döndü, sel suları çekildi ve hayvanat bahçesinde her şey yolunda, deniz aslanlarımız yaşam alanlarında güvendeler” açıklamasını yaptı.

Thanks @NYPDCentralPark for helping to set the record straight! After briefly exploring the flooded plaza inside the zoo, sea lion Sally returned to the enclosure, the flood waters receded & all is well @centralparkzoo w/ our sea lions all safely content in their exhibit. https://t.co/bQsIwkc51E