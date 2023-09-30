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Dünya
İHA 30.09.2023 10:19

Libya sahil güvenlik botu, göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı

Libya Sahil Güvenliğine ait sürat botu, Akdeniz’de yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota kasten çarptı.

Libya’ya ait bir sahil güvenlik botu, Akdeniz'de Libya kıyısı açıklarında yaklaşık 50 göçmeni taşıyan bota süratle yaklaşarak çarptı.

Çarpmanın ardından batan bottaki yaklaşık 50 göçmen denize düşerken, göçmenler yakınlardaki sahil güvenlik gemisine yüzmek zorunda kaldı.

Olayın ardından herhangi bir can kaybının rapor edilmediği açıklandı.

Libya’da, öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi rejiminden bu yana ülkedeki güvensizlik ve kaos nedeniyle çoğunluğu Afrikalı olan göçmenler, Libya üzerinden Avrupa kıyılarına ulaşmaya çalışırken, Libya, son yıllarda Avrupa'da daha iyi bir yaşam arayışındaki göçmenlerin baskın geçiş noktası haline geldi.

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Libya sahil güvenlik botu, göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı
Libya sahil güvenlik botu, göçmenleri taşıyan bota kasten çarptı
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