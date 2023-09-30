İlham Aliyev: Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz

Aliyev, Zengilan'da Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) ve Azerbaycan Devlet Şehir Planlama ve Mimarlık Komitesince organize edilen 2. Ulusal Şehir Planlama Forumu'nun açılışına katıldı.

Konuşmasında, Ermenistan'ın işgali döneminde Zengilan dahil bölgedeki tüm yerleşim birimlerinin yıkıldığını hatırlatan Aliyev bölgeyi sıfırdan inşa ettiklerini bildirdi.

Aliyev, Azerbaycan topraklarının işgali ile sonrasında AGİT Minsk Grubu'nun başarısız arabuluculuk faaliyetlerinden 2. Karabağ Savaşı'na ve 19 Eylül'de gerçekleştirilen antiterör operasyonuna giden süreçten bahsetti.

Antiterör operasyonunu 24 saatten de az sürdüğünü hatırlatan Aliyev, "Devam etmedik. Çünkü buna niyetimiz de yoktu. Biz nerede istesek orada da durabilirdik. Bunu söylemek o kadar da zor değil. Ama niyetimiz bu değildi. Biz Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanıyoruz ve bunda samimiyiz. Niyetimiz başka olsaydı 20 Eylül'de operasyon durmazdı. Bunu herkesin bilmesini istiyorum. Bunu Ermenistan yönetimi de bilsin onların arkasında duranlar da. Azerbaycan'a karşı kabul edilemez planlar kuran taraflara şu mesajı gönderiyorum; sabrımızla oynamayın. Sabırlıyız ama kararlıyız. Haklı olduğumuzu ispatlayabiliriz ve bunu yapıyoruz. Bunu güçlü olduğumuzdan değil, adalet bizden yana olduğu için yapıyoruz" dedi.

Aliyev, antiterör operasyonu sonrasında ülkenin egemenliğinin tam sağlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bundan sonra barış anlaşmasını imzalamak daha kolay olacaktır. Sınırların belirlenmesi konusunda da aktif olarak çalışmalı ve uzun süredir devam eden bu çatışmaya son vermeliyiz. Azerbaycan barış istiyor. Biz bu arazileri yeniden kurmak ve soydaşlarımızı vatanlarına döndürmek istiyoruz. Kafkasya'da barış ve istikrar istiyoruz. Bu mümkün ve seçim Ermenistan'ındır."