Çok Bulutlu 17.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.09.2023 03:56

Libya, selde ölen 64 kişinin cesetlerine ulaştıklarını duyurdu

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Libya, selde ölen 64 kişinin cesetlerine ulaştıklarını duyurdu
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Hükümete bağlı Acil Tıp ve Destek Merkezi Sözcüsü Muhammed Kablan, merkezin sosyal medya hesabı Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Bugün 28, dün 36 olmak üzere son 48 saat içinde 64 kişinin daha cesedine ulaşıldığını aktaran Kablan, selden etkilenen bölgelerde bugün 371, dün 343 kişiye sağlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
ABD "kapanma" ihtimaline yaklaşırken Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında gerginlik artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:39
Aydın'da kovalama sonucu durdurulan otomobildeki şüpheli polisi bıçakla yaraladı
03:19
Bitlis'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
02:59
Bakan Göktaş: Türkiye Aile Destek Programı ile 40 bin haneye 313 milyon lira aktarıldı
02:52
ABD "kapanma" ihtimaline yaklaşırken Kongre'deki Cumhuriyetçiler arasında gerginlik artıyor
01:58
Bakan Tunç: Hedefimiz, anayasayı daha demokratik hale getirmek
03:28
İletişim Başkanlığı 30 personel alacak
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji'den 17 il için 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Doğal Gaz sıkışmasının nedeni ne?
Doğal Gaz sıkışmasının nedeni ne?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ