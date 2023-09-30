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Dünya
İHA 30.09.2023 11:11

1996’daki “rapçi Tupac” cinayetine ilişkin 1 gözaltı

ABD'de rapçi Tupac Shakur'un 1996'da öldürülmesiyle bağlantılı olarak 60 yaşındaki Duane Davis'in gözaltına alındığı açıklandı.

1996’daki “rapçi Tupac” cinayetine ilişkin 1 gözaltı
[Fotograf: Reuters]

ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas’ta ünlü rapçi Tupac Shakur'un 1996 yılında öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski bir sokak çetesi lideri olduğu belirtilen Duane Davis’in cinayet suçlamasıyla gözaltına alındığı duyuruldu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, Davis'in 1996'da 25 yaşındayken öldürülen Shakur'un `ölüm emrini veren` şahıs, `olay yerindeki lider` olduğu belirtildi.

Davis'in söz konusu cinayette yer aldığına dair kendi itirafları ve çok sayıda farklı medya kuruluşuna verdiği röportajların bulunduğu ifade edildi.

1996’daki “rapçi Tupac” cinayetine ilişkin 1 gözaltı

"Yaşayan tek şüpheli"

Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılacağı belirtilen Davis’in, cinayetin `yaşayan tek şüphelisi` olduğu vurgulandı.

Eski bir sokak çetesinin lideri olan Davis'in, yeğeni Orlando Anderson'ın 7 Eylül 1996 gecesi bir otelde Shakur ile girdiği kavganın intikamını almak için cinayet emrini verdiği belirtiliyor.

“Ailesi 27 yıldır adaleti bekliyordu”

Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı Şerifi Kevin McMahill gözaltı işleminden sonra gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Tupac Shakur'un ailesi 27 yıldır adaleti bekliyordu" dedi.

Tupac'ın kız kardeşi ve Tupac Amaru Shakur Vakfı Başkanı Sekyiwa Shakur ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu davadaki son 27 yılın sessizliği toplumumuzda yüksek sesle dile getirildi. Dünyanın, ülkenin, adalet sisteminin ve halkımızın, kardeşim, annemin oğlu, babamın oğlu olan bu adamın vefatının ciddiyetini kabul etmesi benim için önemli” ifadelerini kullanarak ailesinin kardeşi için adalet aradığını belirtti.

Ne olmuştu?

New York doğumlu hiphop efsanesi Tupac Shakur, 25 yaşındayken Las Vegas'ta siyah bir araçta kırmızı ışıkta beklediği sırada başka bir araçtan açılan 4 el ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılmış, 6 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Tupac Shakur'a ateş açılan araçta Davis, yeğeni Anderson ve Terrence Brown ile Deandre Smith adlı 2 kişinin yer aldığı belirtildi.

Anderson, Brown ile Smith'in geçtiğimiz yıllarda yaşamını yitirdiği aktarıldı.

`2Pac` olarak da bilinen Tupac Shakur, ilk albümünü 1991 yılında çıkarmış, hip hop dünyasının efsanelerinden biri olmuştu. Dünya çapında 75 milyondan fazla satışa ulaşan Tupac Shakur, `California Love`, `All Eyez On Me` ve `Changes` gibi hit parçalarla müzik listelerinde zirveye oturmuştu.

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