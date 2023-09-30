New York'ta rekor düzeyde yağmur yağdı: Caddeler su altında kaldı, OHAL ilan edildi

New York Valisi Kathy Hochul, geçen haftayı genel olarak yağışlı geçiren New York'ta, şiddetini artıran ve bazı hatlarda metro ulaşımını engelleyen yağmur sularıyla mücadele etmek için olağanüstü hal kararı alındığını açıkladı.

Brooklyn bölgesinde yaşanan su baskını nedeniyle 4 metro hattında seferler aksarken, New York Büyükşehir Ulaşım İdaresi (MTA) "metro hizmetinin son derece sınırlı olduğunu, bazı istasyonlardaki seferlerin durdurulabileceğini" duyurdu.

New York şehir bölgesi Acil Durum Yönetim Komiseri Zach Iscol yaptığı açıklamada, "Seyahat etmeniz gerekiyorsa toplu taşımayı tercih edin. Su basmış yollara girmeyin. Bodrum katında yaşıyorsanız, daha yüksek bir yere taşınmaya hazır olun" şeklinde uyarılarda bulundu.

New York Polis Departmanı da çok sayıda yolun kapatıldığını duyurdu ve Ulusal Muhafızların konuşlandırıldığını söyledi.

Manhattan'ın doğu yakasındaki önemli bir yol olan FDR Drive'ın bir bölümünde araba lastiklerinin üzerinden sular yükselirken diğer yerlerde trafik durma noktasına geldi.

Yağışlar sürecek

Şehrin bazı bölgelerinde 20 cm'ye kadar yağmur yağdı, ancak akşam saatlerinde gökyüzü biraz sakinleşti.

New York'un şehir bölgesindeki bazı kesimler için ani sel uyarısı yapıldı.

Kötü hava şartları nedeniyle hava ulaşımının da olumsuz etkilendiği New York'ta, LaGuardia Havalimanı'nın bir terminaline (Terminal A) tüm erişimin kapandığını, eyaletteki 3 havalimanında aksamaların yaşandığı bildirildi.

Yolculara seyahate çıkmadan önce havayolu şirketlerine danışmaları tavsiye edildi.

Daha önce yağan yağmurlar nedeniyle zeminin suyla dolu olmasının sel ihtimalini güçlendirdiği bilgisine yer verildi.

Ulusal Hava Durumu Servisi verilerine göre New York City'de bu ay şu ana kadar yaklaşık 36 cm yağmur yağdı ve bu da 1882'den bu yana en yağışlı Eylül ayı oldu.

Komşu eyaletler de sel tehlikesi altında

Diğer taraftan New York'un dışında, geçen haftanın 4 gününü sağanak yağışla geçiren New Jersey ve Connecticut eyaletlerinin çoğu ilçesi için de sel baskınına karşı sakinler uyarıldı.

New York City'den Hudson Nehri'nin hemen karşısındaki New Jersey kasabası Hoboken'de de olağanüstü hal ilan edildi.

New Jersey Valisi Phil Murphy bölge sakinlerini dikkatli olmaları, su basmış yollarda asla araç kullanmamaları veya yürümemeleri konusunda uyardı.

Eyaletin özellikle rakımın su seviyesine yakın olduğu orta ve güney bölgelerinde kıyı taşmalarının olabileceği kaydedildi.