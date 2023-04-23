Parçalı Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 23.04.2023 18:56

"Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır?" adlı film, FBI'ı alarma geçirdi

ABD'nin dört bir yanındaki kolluk kuvvetleri birimleri, çevre odaklı gerilim filmi How to Blow Up a Pipeline'ın (Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır?), fosil yakıt altyapısına yönelik gerçek saldırılara ilham vermesinden endişe ediyor.

"Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır?" adlı film, FBI'ı alarma geçirdi

Rolling Stone'un ulaştığı resmi belgelere göre, 23 farklı eyalet kurumu ve federal kurum filmle ilgili en az 35 yazı gönderdi.

FBI Kitle İmha Silahları Müdürlüğü'nün 6 Nisan tarihli bülteninde "Film, petrol ve doğalgaz altyapısını patlayıcılar veya diğer yıkıcı cihazlarla hedef alma yönünde, tehlikeli aktörlere ilham verme potansiyeline sahip" diye belirtiliyor.

"Ülke genelinde eylemleri teşvik edebilir"

ABD'nin Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan yapılan uyarıdaysa şöyle dendi:

"Kolluk kuvvetleriyle özel petrol sektörünün ortak görüşü, bu filmin ülke genelindeki kritik altyapılara yönelik saldırıları veya aksamaya yol açacak eylemleri teşvik edebileceği yönünde."

Kurumlar belirli bir tehlikeye karşı uyarıda bulunmasa da Teksas'taki bir petrol boru hattına sabotaj girişiminde bulunan bir grup genç aktivisti konu alan filmin içeriğinin kendilerini alarma geçirdiği açık.

"İzleyicilerin filmle bağ kurması iklim krizinin ciddiyetini ortaya koyuyor"

Filmin yönetmeni Daniel Goldhaber, Rolling Stone'a filmin "bir petrol boru hattını yok etmenin meşru müdafaa eylemi olduğuna inanan 8 karakterin hikayesini anlatarak gerçek dünyanın en acil sorunlarından birini ele alan kurgusal bir eser" olduğunu söyledi ve şöyle ekledi:

"İzleyicilerin bu filmle çok güçlü bir bağ kurması iklim krizinin ciddiyetini ortaya koyuyor ve bu krizle acilen ilgilenmemiz gerektiği düşüncesini güçlendiriyor."

How to Blow Up a Pipeline, İsveçli bir insan ekolojisi profesörü ve iklim aktivisti olan Andreas Malm'ın 2021 tarihli aynı adlı kitabından esinleniyor

ETİKETLER
ABD Fosil Yakıt
Sıradaki Haber
Tunus’ta engellenen 6 düzensiz göç girişiminde 186 göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:24
Sudan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı
20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz tam bağımsız savunma sanayii
19:35
Dönüş yolundaki tatilciler yoğunluk oluşturdu
19:56
Thodex'in kurucusu Özer tutuklandı
18:08
Muğla’da kilometrelerce tatilci kuyruğu
18:09
Kura Nehri'ne düşen kişi için arama çalışması başlatıldı
TCG Anadolu'ya boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
TCG Anadolu'ya boğaz geçişinde yunuslar da eşlik etti
FOTO FOKUS
İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel 23 Nisan etkinliği
İletişim Başkanlığı ve TRT'den çocuklara özel 23 Nisan etkinliği
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ