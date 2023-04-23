"Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır?" adlı film, FBI'ı alarma geçirdi

Rolling Stone'un ulaştığı resmi belgelere göre, 23 farklı eyalet kurumu ve federal kurum filmle ilgili en az 35 yazı gönderdi.

FBI Kitle İmha Silahları Müdürlüğü'nün 6 Nisan tarihli bülteninde "Film, petrol ve doğalgaz altyapısını patlayıcılar veya diğer yıkıcı cihazlarla hedef alma yönünde, tehlikeli aktörlere ilham verme potansiyeline sahip" diye belirtiliyor.

"Ülke genelinde eylemleri teşvik edebilir"

ABD'nin Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu'ndan yapılan uyarıdaysa şöyle dendi:

"Kolluk kuvvetleriyle özel petrol sektörünün ortak görüşü, bu filmin ülke genelindeki kritik altyapılara yönelik saldırıları veya aksamaya yol açacak eylemleri teşvik edebileceği yönünde."

Kurumlar belirli bir tehlikeye karşı uyarıda bulunmasa da Teksas'taki bir petrol boru hattına sabotaj girişiminde bulunan bir grup genç aktivisti konu alan filmin içeriğinin kendilerini alarma geçirdiği açık.

"İzleyicilerin filmle bağ kurması iklim krizinin ciddiyetini ortaya koyuyor"

Filmin yönetmeni Daniel Goldhaber, Rolling Stone'a filmin "bir petrol boru hattını yok etmenin meşru müdafaa eylemi olduğuna inanan 8 karakterin hikayesini anlatarak gerçek dünyanın en acil sorunlarından birini ele alan kurgusal bir eser" olduğunu söyledi ve şöyle ekledi:

"İzleyicilerin bu filmle çok güçlü bir bağ kurması iklim krizinin ciddiyetini ortaya koyuyor ve bu krizle acilen ilgilenmemiz gerektiği düşüncesini güçlendiriyor."

How to Blow Up a Pipeline, İsveçli bir insan ekolojisi profesörü ve iklim aktivisti olan Andreas Malm'ın 2021 tarihli aynı adlı kitabından esinleniyor